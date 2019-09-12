當年對前東家公牛的怨氣，讓「飆風玫瑰」羅斯至今仍耿耿於懷！羅斯最近出了自傳新書，內容提及2010年他幫忙公牛錄製招募詹姆斯影片，卻被謠傳自己不希望詹姆斯等人加盟，公牛當時更沒出面替他澄清，讓他蒙受不白之冤！

「我當時曾替公牛招募詹姆斯，記得某天訓練過後，詹姆斯、波許等人出現在『香蕉船好友』聚會，他們將在某隊聯手消息就傳開了，」羅斯說，「公牛高層馬上要我錄製招募波許、詹姆斯、韋德等人影片，我照做了，也給他們看了。」

「但接下來卻傳出我對招募詹姆斯毫無興趣謠言，難道我還需站出來跟外界澄清，其實我招募他們嗎？這是我的個性使然，」羅斯回憶當時場景，「我向來不想公開招募別人，因為我尊重我的隊友，難道球員該這樣做嗎？這是錯的。」

「同時，我卻看到所謂的羅斯不想參與招募這類報導，我的感覺是，做為這些事的當事者之一，公牛是不是該站出來澄清說我其實做了，或是說我們招募過了，很感謝羅斯配合之類的話，」羅斯說，「但到最後，公牛什麼也沒做。」

雖不知道為何公牛高層當時拒絕出面替羅斯澄清，實際上，羅斯也在2017-18年球季短暫跟詹姆斯聯手過，結果讓他一度考慮退役，不過最後他選擇堅持下去，上季更在灰狼打出回春表現，新球季也將跳槽活塞，繼續展現過人身手。

(中時電子報)