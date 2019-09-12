上季選擇加盟「BIG3」且拿MVP的「單打喬」喬強生，如今有望以38歲的「高齡」重返NBA，剛結束前往活塞、籃網與公鹿等隊試訓的他，目前很有可能拿到活塞的簽約保證，有了喬強生的最佳實例，或許「甜瓜」安森尼也該這樣做。

最先批露喬強生將跟活塞簽約的是《ESPN》記者麥克曼納明，接著《The Athletic》記者伊索拉也爆料，活塞擁有高度興趣想要喬強生加盟，最後《ESPN》記者馬克斯報導，由於活塞副總裁泰倫曾當過喬強生的經紀人，也讓活塞有望搶到他。

喬強生的NBA生涯從2001年第10順位被塞爾提克選上開始，隨後待過塞爾提克、太陽、老鷹、籃網、熱火、爵士、火箭等隊，雖曾7度獲選全明星球員，且入選過2010年年度第三隊，他在上季卻乏人問津，才到BIG3聯盟東山再起。

如今有了喬強生當作實證，如今同樣陷入沒球可打窘境的安森尼，或許也該考慮一下前往BIG聯盟效力看看，假如安森尼還能繼續打出全能身手，且展現願意融入團隊的不同打球風格，或許等到明年夏天，他也可以找到重回NBA機會。

(中時電子報)