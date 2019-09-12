不過芬蘭最新研究發現，搖呼拉圈的效果，要比起健走好上許多，雖然減去的體重相差無幾，但腰圍可比健走多瘦4倍，壞膽固醇也大幅減少，肌肉訓練質量更好 (示意圖／本報資料照)

不少人都會利用休閒時光到外頭健走，燃燒脂肪減肥，不過芬蘭最新研究發現，比起健走，搖呼拉圈效果更加，在消耗同等熱量前提下，瘦下的腰圍要比健走多上取多，還能減少體內壞膽固醇。

根據《早安健康》報導，今年6月醫學期刊《Obesity Facts》指出，芬蘭研究小組將53名無糖尿病的輕度肥胖患者(BMI約28、腹圍約92cm)分組，一組健走、另一組搖呼拉圈，維持6個禮拜，設定消耗卡路里相同情形下，健走每天約走9986步，呼拉圈則是搖13分鐘。

最終研究小組發現，兩組瘦下的體重並沒有明顯差異(呼拉圈0.6公斤、健走0.5公斤)，但在腰圍部分，呼拉圈小組竟減少了3.1公分，反觀健走小組僅減少0.7公分，且呼拉圈小組不論肌肉生長、LDL膽固醇減少指數都較為優秀。

研究小組指出，呼拉圈效果要比健走好，原因在於能夠鍛鍊下腹部肌肉、腰大肌、後伸肌，以及下肢的髖外展肌群、膝關節及踝關節處肌肉等多處肌肉，提升肌肉質量，推測呼拉圈帶來的塑身效果可能會影響膽固醇循環，有助使壞膽固醇減少，才會出現此結果。

(中時電子報)