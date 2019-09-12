「阿姨」真的要慎用，有名才40出頭的女網友就被店員無心的稱謂給傷害了。有位41歲的媽媽在超商購物，結果結帳時被不到30歲的店員很有禮貌的詢問「阿姨妳要集點嗎？」當下讓她玻璃心碎了滿地，她難過的表示，要跟老公申請扣打SK2用喝的了！

這名熟女在《爆怨公社》表示，自己是一個41歲的女人，中午去接女兒下課，到巷口的全家買運動飲料。但結帳時被店員妹妹問「阿姨妳要集點嗎？」她當下「愣了一下！」，不料親切的店員妹妹，以為沒聽清楚又再問了一遍「阿姨妳要集點嗎？」讓原po很艱難的露出了微笑，回答她說「要」，並迅速的結完帳後落慌而逃...

原po崩潰的表示，「妳叫我小姐其實就可以，叫我大姐我也還挺得住」但...但...但「阿姨」...讓她這位40幾歲的女人玻璃心也碎了。許多女網友看完，也相當有感的分享自己的經驗「我才28去推兩個小孩去超市買東西，被一個看起來不會比我小的叫阿姨」也有網友說「大了一輪以上了，叫阿姨差不多啦」，不過也有網友表示「在外國無論妳幾歲只要結了婚（更何況是有小孩）一律被叫『阿珠媽』簡稱『阿桑』」

(中時電子報)