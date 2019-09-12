2100陳揮文修理余莓莓爆氣經典回顧

2019-0911-2300，粉抱歉，韓粉只能高興一天

資深媒體人陳揮文，昨(11日)深夜在網路直播，自揭傷心往事，他說自己跑通告20多年，多次婉拒電視台主持邀約，但最讓他受傷的一次，是電視台提出要找一位爭議女藝人跟他一起搭檔主持節目。

陳揮文回憶那時有位電視台高層打電話給他，對方在電話那頭這麼說：「揮文啊 我覺得你跟某某某搭很好！」還大讚陳揮文與那位負面新聞很多的爭議女藝人調性很合，一起搭檔一定很有話題。

陳揮文坦言那通電話讓他心情很難過，想不到他在電視台高層心目中是這樣的定位，「那個定位就有點像你去看我罵余莓莓那樣定位，那我也很抱歉，我其實跟余莓莓沒任何恩怨。啊你們一直說我罵她，其實她也有罵我啊，她總不可能一直坐在那讓我罵，她也有罵我啊！」但這樣讓陳揮文反省，原來他在別人印象中竟然是能跟那位爭議藝人一起主持的，「我就覺得很難過。」

另外，還有粉絲問他對大港開唱明年停辦的意見，對此陳揮文犀利回應：「不辦就不辦啊， 笑死人了！我很想知道林昶佐從高雄市政府拿到多少補助？我真的很好奇。」

(中時電子報)