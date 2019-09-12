屏東縣長潘孟安(右)在這放榜單中名列第一 (圖／本報資料照)

近日《天下雜誌》公布全台縣市首長民調，其中網路聲量最高的台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜吊車尾，全部22人中，柯文哲排名倒數第三，韓國瑜更是排名最後，引發不少質疑，網友看到排名第一的縣市首長後，更是大笑「他也能第一」。

民調榜單中，屏東縣長潘孟安勇奪第一，《天下雜誌》給出的理由在於「去年大選得票率最高的民進黨縣市長」、「政策苦幹實幹，沒有現金支票也能關照人民」、「還債108億元」、「屏東燈會大受好評，吸引多達1300萬人次朝聖，更被稱為史上最美台灣燈會」等優勢，更讓當地人大喊「我屏東、我驕傲」。

但這份榜單也起韓粉、柯粉不滿，紛紛諷刺「原來撒大錢辦活動就能第一」、「樂樂養雞場縱橫數十年，還要靠北部立委南下才會被罰」、「屏東不是食安重鎮嗎」、「黑心油當沒看到，還要老農到台中檢舉才有效」、「我只記得屏東食安事件超多...」。

(中時電子報)