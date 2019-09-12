熊海靈11日振臂疾呼投書中國時報，期待「攘外必先安内，國民黨出手吧！」，以下為她投書全文：

我在去年11月24日以前非韓不投，但國民黨初選後就是非藍不投，古人所謂王師，為王者出師征戰必須師出有名，如今國民黨公平初選出線者己確定韓國瑜，不選韓選誰？

韓（出線）朱（未出線）至今未對戰友們口出任何惡言（反而駡不還口）而郭，王（含柯p）聯合酸韓酸到不行，郭王身為國民黨員（自稱血統純正，愛國愛黨），死都不肯見韓，8月23日卻跑去和死也不肯在823紀念日亮相的柯P（柯P從來只參加228紀念日，什麼823紀念日從來不屑一提的）一起握手吹風喊讚，君不見郭以前對韓人前手把手（稱兄道弟），人後下毒手（酸言酸語無日無之），4月份初選時信誓旦旦如敗選必定全力支持勝選者，初選失利（輸了韓國瑜17%還賴選舉不公）後神隱近廿天，人間蒸發，幕僚到處放話09.17如參選（就是要選啦!）會以獨立參選人身份參選，什麼叫獨立參選人？簡稱就叫脫黨（不認國民黨這個娘了）參選，王金平就像大姑娘上花轎，扭捏作態，醜相畢露，從來都是一會藍一會緑一會白，所謂忠貞國民黨員是騙無知選民的騙術。

馬英九八年執政即便有所缺失，但如無王金平這千年狐狸下套，國民黨2016年決不至輸蔡英文三百萬票，所謂（有這種朋友，那裡還需要敵人）這句話百分百可適用在王金平身上，總統候選人首重誠信，願賭服輸，如今郭願賭不服輸，不誠不信，王則不知用什麽名義（及實力）去爭大位只會四處當喬王，到處燒香拜廟拉幫結派爭取個人政治利益，德不配位，他有什麽資格争大位？

去年11.24九合一選戰韓國瑜一人救全黨，八個月後有人說全黨救一人，都是有心人炒作神智不清，胡言亂語之言（沒有韓國瑜拉抬十五個縣市勝選，國民黨去年底就早己日落西山無力再戰了），我對郭台銘原無惡感，但他扭捏作態了四個月，全體藍軍挺韓已成唯一趨勢時，他最後一天出來宣佈要選總統（立刻造成藍軍大分裂，此日之後至今，各種表現荒腔走板，不誠不信），大部份正藍軍就不會再支持他（這好似男女戀愛，一對男女偶遇，天雷勾通地火，熱戀不久後，隔天要進禮堂了，分手的前女友突然出現硬要男人娶她，男主角是你，你怎辦？）。

所謂知識藍，經濟藍大都是自認有優越感的知識分子或有錢人和所謂理性選民（佔大部份）在挺，但在選戰在即，大是大非之際，我希望如果09.17郭（或王）宣佈獨立參選，吳敦義應大義滅親，立即開除二人黨籍，為國民黨打氣，為黨紀立威信，既然要拼就拼了，该開鍘就開鍘，不能再扭捏作態，面面討好就是面面不討好，最後全盤皆輸，吳敦義應大開大合，立刻整合好朱立倫，促成韓朱配（朱立倫一路走來，選舉風度極佳，行政歷練為所有競選者中之佼佼者，和蔡英文二次対壘選戰，有輸有贏，且財經專業豐富，絕對可輔韓之不足，如此韓粉，朱粉，馬粉加吳主席出動黨機器及張善政百人國政團鼎力相助，再加上顏清標，傅琨琪，張榮味等地方政治家族力挺實力不可小觀）。

韓國瑜自09.08三重造勢成功後，氣勢如虹，大家全力相挺拼了，則國民黨重回執政大有可為，否則當年宋楚瑜事件（宋楚瑜當年聲勢遠超郭王）必定重演。現在郭王一出線，蔡政府己準備放鞭炮了，如果香港二，三周內再爆意外事件或人大（解放軍）出手，蔡英文可説80%以上己當選下任總統了，到時大家再一路哭吧！此時吾等應昭告藍軍及中間理性選民，選郭、王、柯就是選蔡，選錯人自己作自己受，勿怨天尤人，臺灣向下沈淪有你一份；在此順便給顏清標（標哥）點個讚，江湖大哥有時比政壇大哥是非分明，個人恩怨擺二旁，國家利益放中間，吾輩應見賢思齊共創藍天重新見！

(中時 )