國民黨韓、郭整合陷入困境，國民黨新北市板橋東區立委參選人柯志恩對此提出警訊，直言國民黨目前的狀況，其實比2016年更加險峻。

柯志恩指出，這次不管郭或韓出戰，最大的目標就是下架民進黨，可是目前為止，最可怕的氛圍就是，郭跟韓兩組人還在做一些內耗，當把郭罵到最底端的時候，其實韓的票數也沒辦法提升，若把郭開除黨籍，但許多人選郭，並不是因為他是國民黨，這才是國民黨面臨的最大一個危難。但有郭，國民黨的基本票源又沒辦法守住，所以「我們的確承受比過去更艱難的一個挑戰」。這也證實黨中央溝通無效，黨中央無法構成團結的氛圍，團結雖不一定有好的結果，但整個氛圍，對要參選的人是個最大難關。

柯志恩在政論節目《少康戰情室》憂心說，黨中央對郭出來參選之後的處置，及對黨候選人所作的借鏡到哪裡？都要明確地規範，否則整個糊在一起。大家都認為國民黨比2016年好選，但以目前來看，其實國民黨的狀況比2016年更加險峻，所以她才笑不出來。

(中時電子報)