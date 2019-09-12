中華微視與美國慧眼傳媒，11日簽署了戰略併合協議，中華微視將擁有美國本土的技術開發平台，未來將利用平台的智慧合約等技術，以創新型移動視訊社交為主體，以青年娛樂族群為核心受眾，打造新生態媒體。中華微視董事長董事長宋體金表示，未來中華微視將利用平臺所具備移動行銷和多樣化的支付功能，使用「以受眾訂閱與股票獎勵掛鈎、娛樂製作者和股東身份融合」等模式，實現對各方都有吸引力的價值回報。

2019年9月11日，中華微視與美國慧眼傳媒簽署了「戰略併合協議」，宣告中華微視擁有了在美國本土的技術開發平台。中華微視將利用平台的智慧合約等技術，以創新型移動視訊社交為主體，以全球青年娛樂族群為核心受眾，以最前沿的互聯網科技搭建的區塊鏈社交媒體平台為新生態傳播平臺，成為「新生態媒體」。目標將其打造為青年娛樂人的創業高地，受眾、娛樂人、廣告主、投資者「共創、共用、共用、共贏」的社交娛樂生態商圏和價值利益共同體。

中華微視創始人、董事長宋體金表示，未來中華微視為用戶提供新聞活動直播、獨家正版節目錄播、免費及付費內容點播、熱點選秀網紅頻道等功能外，中華微視將利用平台所具備移動行銷和多樣化的支付功能，還將會使用「以受眾訂閱與股票獎勵掛鈎、娛樂製作者和股東身份融合、廣告主零成本傳播品牌等增值組合」等模式，使媒體受眾、娛樂人、廣告主、投資者都成為股東，在中華微視新生態媒體娛樂平台上，實現有吸引力的價值回報。

慧眼傳媒創始人、中華微視董事、首席技術官劉兵介紹，中華微視未來不但對外輸出娛樂內容，而且還會輸出世界一流的廣泛用於新媒體領域的區塊鏈、人工智慧等專利技術，為有志於構建基於互聯網和物聯網上的不同等級的傳媒應用提供平台技術和軟體服務。

中華微視是在美國OTC上市的新媒體公司，致力為全球青年娛樂人築夢，為受眾創造娛樂價值；慧眼傳媒則是由美籍華人創辦的高科技新媒體公司，擁有二十多項在互聯網、區塊鏈上的移動社交應用專利技術，其《提供基於視覺的社交網絡系統和方法、社交活動網絡和動態內容交付方法》等六項專利技術，己獲美國專利局批准並投入使用。

(旺報 )