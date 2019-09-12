今天是美國911恐怖攻擊事件18週年，北大西洋公約組織總部降半旗悼念，美國駐北約大使赫奇森表示，迄今仍有人想破壞共享的價值觀，她呼籲國際團結戰勝暴徒。

北約（NATO）總部今天下午舉行紀念911恐攻18週年儀式，由秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與赫奇森（Kay Bailey Hutchison）主持，他們在陰雨綿綿哀傷氣氛中，向以紐約世貿雙子星大樓北塔的金屬殘骸打造的紀念碑獻上花環，各國駐北約代表也出席。

赫奇森致詞時表示，今天與大家一起在這座象徵殘暴的紀念碑前，悼念當年遭恐攻失去生命的近3000名受害者，911事件不僅僅是對這3000人或對美國的襲擊，而是對全球言論、宗教、選擇領導人以及選擇生活自由的攻擊。

她指出，從911事件後，恐怖主義也打擊了馬德里、巴黎、布魯塞爾及倫敦，北約在70年前成立，當時西方盟友們首次為了集體安全而合作，直至今天北約依然如此。

面對恐佈威脅，她強調總有人想破壞大家共同的價值觀及所珍惜的自由，但呼籲國際團結一致終究會戰勝暴徒。

史托騰柏格接著致詞表示，大家依舊記得2001年9月11日恐攻事件所造成的驚人傷亡，今天除要向在911事件中喪生的2977人表示敬意，也藉此凸顯對盟國的攻擊就是對所有北約國家發動攻擊。

蓋達組織（Al-Qaeda）在2001年對美國發動攻擊，19名男子劫持4架飛往西岸目的地的美國民航客機，墜毀在紐約市、華盛頓哥倫比亞特區與賓夕法尼亞州姍克斯維爾（Shanksville），共有2977人死亡。紐約世貿雙子星大樓遭飛機撞擊倒塌傷亡最慘重。

(中央社)