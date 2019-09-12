鴻海創辦人郭台銘是否參選總統即將揭曉，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，郭若參選可能會提出「讓人民有錢」的論述，韓國瑜要如何迎擊呢？他建議不談「政策」或「理論」，而是直白具體地告訴選民如何才能多賺點錢。

胡幼偉在臉書指出，郭若參選總統，在誠信和道義上當然會被修理得很慘，他也許會想辦法弄出一套論述，說服大家說，在幾位候選人中，他最能做到「讓人民有錢」。到時韓國瑜對郭這一招就要有所因應。

胡幼偉點出，除了韓國瑜的國政顧問團要回打經濟議題外，他自己也要能講得頭頭是道，告訴大家要如何做到讓「人民有錢」。畢竟，這是他的競選主軸，當然要有一整套的構想和主張才行。而且不但要有主張，還要能講、多講，講得有說服力，更要讓基層農漁民、勞工都聽得懂才行。但並不是談國家整體經濟發展等「政策」或「理論」，而是直白地講，怎樣讓大家能賺到更多錢。

胡幼偉強調，韓國瑜願苦民所苦，大家都知道，那苦民所苦之後，就是要讓大家多賺點錢，勢必要講得更具體，這應該是基層庶民最關心的重要問題。

(中時電子報)