美國總統川普今天表示，白宮國家安全顧問波頓離職後，他正在考慮5位繼任人選，他們都將很能夠勝任這個要職。他並透露波頓是因處理北韓和委內瑞拉等問題犯錯而遭開除。

路透社報導，川普昨天突然宣布開除波頓（John Bolton）後，今天在白宮告訴記者，原因是波頓犯了一些錯誤，包括冒犯北韓領導人金正恩，因為波頓要求金正恩採納「利比亞模式」，以及交出所有核子武器。

他指出，波頓想以利比亞模式推動北韓非核化，令金正恩大為反感，波頓的「問題不在於強硬，而在於不夠聰明」。

川普說，很多人對接替波頓的職務有興趣，他認為有5人相當能夠勝任。他沒有透露是那些人。

目前傳聞可能接替波頓的人選包括國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）、人質事務特使歐布萊恩（Robert O'Brien）和副國務卿蘇利文（John Sullivan）。

川普表示，他和波頓相處得不錯，但是波頓和團隊的其他人合不來，他希望雙方好聚好散，但他忍不住批評波頓處理委內瑞拉危機太離譜。

委內瑞拉情勢是川普政府面臨的另一重大外交挑戰，雖然兩人對必須逼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台大致看法相同，但川普對美國帶頭推動的制裁和外交攻勢遲遲未能逼退馬杜洛感到不耐。

(中央社)