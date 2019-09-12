熱狗推出新歌〈失眠是一種病〉，邀來J. Sheon演唱副歌，默契十足，熱狗提及該曲原計畫副歌自己唱，但試完發現真的不適合唱歌，必須找位唱歌專業並有感覺的人，於是請來創作歌手J. Sheone完成副歌，MV拍攝當天，熱狗透露自己失眠最常做18禁的事，導演謝乾乾更附和「我也跟狗哥做了類似的事情」，工作人員開玩笑的稱手天使導演，J.Sheone睡不著則選擇看Netflix或打電動，與熱狗呈現對比的失眠時光。

熱狗發行《廢物》專輯發行之後馬不停蹄的一路工作，除了MV拍攝，唱片宣傳，《中國新說唱》的節目錄製之外，熱狗還開啟了「廢慾清」的小型演唱巡迴，第一階段跑了包含台北、高雄、武漢、成都、天津等8個城市，每一場都會找當地饒舌歌手 見面吃飯 甚至當嘉賓 ，像是西安場的Cream D、Capper，天津場李棒棒。成都場則是「中國新說唱」熱狗張震嶽戰隊的新秀來擔任嘉賓，兩人先合唱「雙手插口袋」，這首是總決賽一起唱過的，新秀再獨唱自己的歌曲「街頭霸王」。而熱狗日前第一階段巡演結束，總算盼來期望以久的休假日，熱狗表示趁比較沒事想寫歌，「因為欠了好幾首跨刀的歌債，趁最近可以好好寫ㄧ寫。」

(中時 )