創作歌手童立安專輯同名主打〈The One〉是自己以愛美整形的題材而創作出的新歌，MV則邀來陳予新擔任女主角，他坦承對於陳予新的個性及外型都十分欣賞的童立安笑說：「因為跟她太熟了，加上她很年輕就出道，對於我來說是個大前輩，對她多了一份景仰的心情，加上先前跟她合作的都是像郭品超這種男神等級，我根本不敢追她，會自卑！」而陳予新則笑說：「因為小安長相斯文而且個性溫柔，本來一度覺得她的溫柔是不是姐妹來著，結果常常看到他Po一些美女的照片，才發現他是『真漢子』！」

兩人多年前在幾次公益活動中認識而結下良緣，而且當時兩人對彼此的第一印象都是覺得對方很有魅力；童立安表示：「因為予新出道比我早，我都叫她『學姐』，第一次看到她覺得她很活潑而且對人很熱誠，人美歌聲好聽超級有親和力，對我來說根本是電力超強的發電機！」陳予新笑回：「第一次看到小安覺得他是長相高冷派的韓國帥歐巴，沒想到接觸後才知道他是雙魚座的暖男一枚，個性溫柔與善良，人超級NICE！」

(中時 )