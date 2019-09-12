創作樂團茄子蛋釋出新歌〈窒息〉MV，首度邀請鍾瑶與入圍金鐘獎的新世代演員劉修甫，劉修甫年僅22歲，他們詮釋羞澀唯美的青春戀曲，以及揪心窒息般的情緒。MV上線不到3天時間，湧入超過千則網友留言，懷念青澀戀情及過往。茄子蛋主唱兼鍵盤手阿斌分享：「這首歌從2017年開始醞釀，但過程始終對作品不滿意，直到去年亞洲巡演沿途走訪不同國家，累積表演經驗，心態也慢慢轉變，才琢磨出成品。」

談起與茄子蛋首度合作，鍾瑶笑稱，劉修甫應該是對戲經驗中最年輕的男主角，她非常喜歡MV的故事架構，與歌曲中的滄桑與浪漫，「和整個團隊拍攝的過程是很唯美、夢幻的，自己也很喜歡故事與歌曲。」為了拍攝〈窒息〉MV中的吻戲與親密戲，劉修甫坦言拍攝前，偷偷在家做伏地挺身，也感謝鍾瑶在對戲過程中，給了許多提醒，他說：「劇中的歡笑畫面，很多時候是她在耳旁講了個笑話，逗得我們倆都哈哈大笑。」

劉修甫也為出演青澀男孩的角色寫下日記，紀錄〈窒息〉一作中，時而迷糊時而清醒，昏頭轉向幾乎迷失的感受：「喜歡一個人像做一場夢一樣，再無聊的生活小事都會變得像電影情節。面對離開像解一個解不開的結，有時候永遠不知道對方怎麼想，只能慢慢學會放下。常常不知道自己到底在做什麼，有時候想要自我毀滅，有時候又突然清醒，只要哪一天能夠理解，才是長大。」

茄子蛋推出新歌。（圖／艾格普蘭特艾格有限公司提供）

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