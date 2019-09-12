國民黨總統參選人韓國瑜10日參加國民黨台北市里長授證典禮，原本有機會與前總統馬英九碰面，可惜，兩人未能同框。韓國瑜競選總部北辦主任鄭世維爆料說，當天韓國瑜看到馬正接受媒體訪問，貼心說，「世維，等一下，我們不要去干擾。」

為什麼馬、韓10日沒能碰到面？鄭世維指出，原本表定韓國瑜7點半來，馬前總統6點25分到，而10日馬提早在5點53分到，韓6點2分到達之後，中山分局員警擔任引導，說電梯太多人了，希望搭手扶梯，他和韓國瑜才從1樓坐手扶梯坐到5樓，坐到5樓時，想說馬前總統提早到了，應會待到6點25分，到5樓之後，看見前面一群人簇擁著馬前總統，韓國瑜就說，「世維，等一下，我們不要去干擾到馬總統媒體的訪問。」

鄭世維在政論節目表示，結果，他們以為馬前總統剛到，正接受媒體訪問，因怕干擾才沒過去，就從另一個門進入會場，因想說馬前總統要進會場。沒想到他是要出來坐電梯離開。後來他問馬辦等單位，才知若沒8日那件事，馬本來是不來的，因馬10日還有自己作東的一個餐會要趕，但台北市委員會主任委員黃呂錦茹一直希望他來，馬前總統來時聽說韓國瑜6點會來，想說5點53分他來時會碰到，跟韓致意一下就要先離開，因接下來他有一攤他當主人，馬韓才陰錯陽差沒有碰到面。

(中時電子報)