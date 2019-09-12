華爾街股市今天擺脫前兩天的疲態勁揚，道瓊指數終場上漲227點，主因中國大陸宣布豁免對部分美國產品課徵的報復性關稅，激起市場對美中貿易戰可能化解的期待。

道瓊指數上漲227.61點，或0.85%，收在27137.04點。

標準普爾500指數上漲21.54點，或0.72%，收在3000.93點；那斯達克指數上漲85.52點，或1.06%，收在8169.68點。

(中央社)