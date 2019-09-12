陸豁免部分美國產品關稅 華爾街股市勁揚 07:172019/09/12 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市今天擺脫前兩天的疲態勁揚，道瓊指數終場上漲227點，主因中國大陸宣布豁免對部分美國產品課徵的報復性關稅，激起市場對美中貿易戰可能化解的期待。 道瓊指數上漲227.61點，或0.85%，收在27137.04點。 標準普爾500指數上漲21.54點，或0.72%，收在3000.93點；那斯達克指數上漲85.52點，或1.06%，收在8169.68點。 (中央社) #上漲 #指數 #道瓊指數 #股市 #道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 美中貿易戰意外造就的世界第一：加拿大龍蝦 - 國際 川普開除波頓 宣告外交政策鷹轉鴿 - 國際 - 工商 不打了！華為撤回美扣押設備控訴 原因曝光了 - 國際 外來客氾濫！日觀光小島搶抓「鳥」 - 國際 如百億顆原子彈爆炸 6600萬年前恐龍這樣滅絕 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。