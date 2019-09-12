川普考慮放寬對伊朗制裁 油價下挫逾2％ 07:162019/09/12 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界油價今天下跌超過2%，主因美國總統川普表示會考慮放寬對伊朗的制裁措施。這些制裁嚴格限制這個石油輸出國家（OPEC）成員國出口原油。 在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油10月期貨價格下跌1.65美元，或2.87%，收在每桶55.75美元。 倫敦市場北海布倫特原油11月期貨價格下跌1.57美元，或2.52%，收在60.81美元。 (中央社) #美元 #制裁 #原油 #價格 #價格下跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 美中貿易戰意外造就的世界第一：加拿大龍蝦 - 國際 川普開除波頓 宣告外交政策鷹轉鴿 - 國際 - 工商 索羅門總理再談斷交 因台灣對索無用處 - 國際 不打了！華為撤回美扣押設備控訴 原因曝光了 - 國際 外來客氾濫！日觀光小島搶抓「鳥」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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