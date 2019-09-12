世界油價今天下跌超過2%，主因美國總統川普表示會考慮放寬對伊朗的制裁措施。這些制裁嚴格限制這個石油輸出國家（OPEC）成員國出口原油。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油10月期貨價格下跌1.65美元，或2.87%，收在每桶55.75美元。

倫敦市場北海布倫特原油11月期貨價格下跌1.57美元，或2.52%，收在60.81美元。

(中央社)

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