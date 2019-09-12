@中國時報

繼幕僚赴中選會了解參選進程後，鴻海創辦人郭台銘昨清晨6時赴新竹城隍廟，與台北市長柯文哲共同拜廟，一起吃米粉湯，隨後郭親往柯家贈柯父母月餅，結盟參選已不言可喻。對此，儘管國民黨內中常委不滿，甚至說出「司馬昭之心」、「好聚好散」，但國民黨參選人韓國瑜仍在臉書沉重呼籲，別因不團結導致永遠後悔，並堅定表示「這次一定要贏」。

鴻海創辦人郭台銘參選2020總統箭在弦上，時代力量黨主席徐永明昨表示，如果郭參選變成「三腳督」，比起與國民黨參選人一對一，蔡英文優勢會下降，但郭台銘跟大陸利益關係複雜，若要選總統應向人民講清楚。綠委也認為「三腳督」選情變化大，民進黨不能高興太早，即使蔡英文總統民調穩定領先，也要穩扎穩打贏得勝利。

綠委陳明文在高鐵失而復得300萬元事件，備受社會關注。陳明文昨未出席中常會，但據轉述，許多民眾致電民進黨，希望黨中央要對外說清楚。民進黨主席卓榮泰昨天在中常會主動報告此事，他並說，陳明文最快在25日向民進黨廉政委員會主委邱駿彥提出說明。

總統蔡英文競選政見之一的《最低工資法》，列入「政院收到勞動部調漲建議案後要在20天內核定」及「勞動部再召開審議會再審議結果，政院不得退回」等兩項限制，不過，傳出草案在行政院審查，遭政院刪除，勞動部長許銘春昨天證實此事；但政務委員林萬億則鄭重否認，表示案子還未審查。

@旺報

針對民進黨政府將制定中共代理人法，大陸國台辦11日批評，這猶如「新戒嚴法」，是全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，正告民進黨當局必須懸崖勒馬；他認為在此背景下的兩岸青年交流，是「抽刀斷水水更流」，合作、交流是誰也擋不住的。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居上個月赴香港後至今失聯約3週，引發關注。對此，大陸國台辦發言人馬曉光11日在例行記者會中表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。陸委會呼籲大陸方面，應即刻完整說明案情，保障李孟居應有權益。

國防部11日發布2019年國防報告書，說明當前國軍「濱海決勝」、「灘岸殲敵」戰略構想的「整體防衛構想示意圖」，並首度揭露解放軍各型飛彈射程、涵蓋範圍及當前共軍對台威脅。報告強調，隨著中美貿易戰演進，中共可能為轉移內部矛盾，對外引發事端，對台就體現在「文攻武嚇」。

友台立場鮮明的美國國家安全顧問波頓10日遭總統川普開除，震驚華府政壇。據外電報導，波頓與川普在北韓與伊朗等外交政策上意見不合，且有傳聞指波頓曾在川普決策後破壞政策執行，令川普火大；據悉，除了川普對波頓不滿，連美國務卿蓬佩奧也認為波頓超越了國安顧問的角色。

@工商時報

蘋果發表會熱鬧落幕，研究機構全面動起來，外資普遍看好蘋果新機（iPhone 11）訂價策略，以及服務事業的成長性，蘋果股價於發表會當天終場上漲1.18％，台系指標供應商大立光、台積電同步收紅歡慶，顯示市場對新iPhone後市並不悲觀。

行政院政務委員龔明鑫11日表示，第二期「太陽光電2年推動計畫」出爐，今、明兩年將新增3.7GW，帶動投資商機2,220億元，累計2020年達成6.5GW目標。未來除新產業園區將納入屋頂設置太陽光電外，也將要求用電大戶善盡企業社會責任，全力衝刺太陽光電。

全球資本市場11日爆出震撼彈，香港交易所將以296億英鎊（約366億美元）收購倫敦交易所，較11日倫交所收市價每股溢價22.9％。港交所行政總裁李小加表示，兩者如能成功結合，將是東西方資本市場第一次強強結合的聯姻，可望創造一個覆蓋亞歐美三大時區、同時為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化金融交易服務，且合計市值有望超過700億美元的交易所集團。

中國國務院關稅稅則委員會11日公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，清單分成兩份，涉及16項商品，自本月17日起為期一年不再加徵關稅，但不包含美國高度關注的大豆、豬肉等農產品。大陸央視指出，中方公布關稅排除清單，目的是盡量減少經貿摩擦對在中國企業的影響。

(中時電子報)