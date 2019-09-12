挪威選手艾登戴「埔鹽順澤宮」帽拿下法國鐵人三項冠軍造成轟動，廟方宣布即日起到埔鹽順澤宮向玄天上帝參拜 ，即可向廟方登記領取 「 埔鹽順澤宮帽 」 , 一人限登記一頂 ，數量有限，送完為止。

彰化縣埔鹽鄉順澤宮，被奪得法國三鐵冠軍的挪威選手艾登帶著帽子拍照上傳網路後造成轟動，讓不少信眾與馬拉松迷都前往順澤宮朝聖，希望也能得到一頂「埔鹽順澤宮」由於詢問民眾太多，讓順澤宮緊急加印5000頂，今天開放民眾領取。

順澤宮表示，12日下午2點 「 埔鹽順澤宮帽 」 過爐後準時發放 ，並發放至晚上7點，13日之後發放時間自早上7點至晚上7點止，倘現場已發送完畢，一樣可以跟廟方登記，一個禮拜後在聯絡廟方了解領取方式。

廟方也表示，感謝大家的愛戴！並提醒大家，「埔鹽順澤宮帽」是完全免費的，請大家認明帽子內緣加蓋寺廟圖記的才是正品，而網路上也出現不少仿冒品販售中，請大家不要受騙上當。

(中時 )