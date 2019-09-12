國民黨總統提名人韓國瑜，近期面臨黨內同志，鴻海集團創辦人郭台銘和前立法院長王金平可能脫黨參選的難題，究竟選不選？各界都密切關注。但無論是藍綠對決或三足鼎立，韓國瑜都必須盡速整合，台南大學行政管理學系主任馬群傑接受媒體專訪時表示，韓現面臨四大挑戰。

馬群傑係中山大學管理學院公共事務管理研究所博士、北京大學政府管理學院首都發展研究院博士後研究，美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究員。主要研究領域在兩岸關係、公共政策、公共管理。

馬群傑昨接受港媒《中評社》專訪表示，韓國瑜目前面對的挑戰有四大主因。

首先，蔡陣營目前相對穩定，兩岸議題已有清楚主張，行政部門也持續不斷推出新政策；藍軍則還處於「韓、郭」競爭的階段，在大選備戰的進程上，落後民進黨許多。

其次，藍軍每逢整合發展契機時，總是會冒出撕裂的可能。例如8日晚的造勢，馬英九碰到演說中斷的狀況，加上前主席朱立倫、新北市長侯友宜未到場，都使得一場成功的造勢活動，卻同時累積了一些負面情緒。

第三，韓國瑜本人沒有變，但一年多來，韓的身分，從市長參選人到高雄市長，再到總統參選人，市政、選戰的幕僚作業，在外界用不同的標準檢視下，狀況頻傳。「這代表了市政、選戰、中央黨部之間的協調與連結都還有不足之處」。當蔡陣營打選戰都已經起跑進入政策作出的細節時，韓陣營似乎還處於熱身階段。

第四，藍軍內還有「郭參選會挖走比較多的綠營選票」，這種說法是失之樂觀。郭台銘若參選，韓要挺郭或打郭都不對。郭台銘在個人特質、背景、國族認同與「黨國觀念」上，其實都是與藍軍貼近的，「郭搶藍的選票還是會遠大於搶綠。藍的選票在韓、郭競爭下被瓜分，極可能失去超越蔡英文的機會」。

馬群傑總結表示，無論是藍綠對決或三足鼎立，韓的最大挑戰還是如何解決黨內互打、推進內部整合。韓基本盤應是穩固無虞，但現因郭可能參選，使得韓爭取新票源空間被壓縮。韓應把握時間加速整合，才有更多籌碼因應未來詭譎多變的選情。

(中時電子報)