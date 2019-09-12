昨(11)日一名霸氣正宮買下聯合報半版廣告，並公布小三照片、手機號碼，要求她「放手」，而且還放大字體標明「明日待續」，超霸氣宣言讓網友既震撼更期待後續發展。果不其然，這位霸氣正宮再度砸重本刊登頭版「苦勸」小三，更爆出自己丈夫已經「無法能再有繁衍的機會」。

這位正宮在刊登文裡頻頻勸小三「知難而退」，也告訴她不要花時間等待這個不值得的人，並稱自己已經年邁，不想用訴訟的手段揭露更多的不堪，甚至還加碼爆料丈夫「無法能再有繁衍的機會」，最後署名「字字血淚的工具人」。據廣告業者表示，目前國內報紙頭版半版定價約112.5萬，實際交易價格約80～90萬元；如果連買2天半版，「正宮」恐撒近200萬元。

據聯合報報導，昨(11)日小三爆乳照上的「28天」是正宮在去年聖誕節時發現帳單上有一筆28萬不明金額，事後才得知這竟是老公給小三出國到歐洲豪華旅遊的花費。正宮雖想離婚老公卻不肯，忍無可忍之下，才將家醜外揚。

正宮怒砸百萬 買半版廣告「宣戰小三」

(中時電子報)