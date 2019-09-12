PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

「大港開唱」明年將停辦！策展團隊昨晚（11）在臉書表示，因明顯感受不到韓市府的支持，主辦單位面臨無法克服的困難，故將帶著不捨與遺憾的心情，做此決定。年輕網友崩潰，大喊：「韓完全不想要年輕人的票嗎？」

大港開唱昨晚在臉書發文，表示：「身為主辦的我們感謝文化局這一路的長期支持，高雄市府也一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴，即使去年底高雄由與過往不同的黨派接任市府，但以過去十一年和高雄市民朋友一同辛勤耕耘而成為全台灣最重要的音樂品牌以及高雄人榮耀的大港開唱，仍對新市府有很高的期待。」

更寫道：「今年初開始至今，我們感受到愈來愈強大的壓力，無論是令人疲於奔命的調閱資料或是議堂上的抨擊，甚至到市長在面對質詢大港的回應，我們已經明顯感受不到市府對大港的支持，同時，在這樣不斷消耗的過程中，也逐漸影響到籌辦下屆大港開唱的團隊籌組、工作整合等種種進度。這也讓我們評估後預期，若明年繼續舉辦，很可能會碰到更多無法克服的困難⋯。」

網友在PTT論壇發文《韓完全不想要年輕人的票嗎？》寫道：「剛剛才知道高雄的大港開唱不辦了！韓市長不是應該盡力亡羊補牢恢復嗎？不然他是不是要把原來還剩不到10%的年輕人支持度給榨乾？完全擁抱老年人跟深藍其他人都不要了嗎？這種選舉策略真是高招耶！」

其他網友則回道：「你想太多了首先，知道大港開唱的有多少人？接著，在乎大港開唱能不能辦的又有多少人？最後，這些人本來會投韓國瑜的又有多少人？所以，韓國瑜為什麼要救原本就不屬於他的票。」

高雄市文化局回應，市府對流行音樂推動不遺餘力，明年又適逢「海洋文化與流行音樂中心」即將完工，期間各種開幕表演與活動皆已進入籌畫階段，各項軟硬體工作也都持續戮力進行中。據了解，大港開唱經費除高市文化局預算外，還有中央文化部撥給海洋流行音樂中心的「軟體建設執行計畫」經費，今年已用罄，很早之前便傳出大港開唱不打算續辦，但高市文化局人員私下表示，「大港開唱」和春吶一樣，已成策展團隊的品牌商標，即使文化局想要續辦，也無法繼續用「大港開唱」的名字。

(中時電子報)