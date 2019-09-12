殲-20實戰巡航

解放軍的組織和武裝比以往任何時期都強，儘管台灣致力提升戰力，但據美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）2019年提交國會的中國大陸軍力報告指出，這仍不足以因應對岸日益壯大的軍力。

「解放軍仍在為嚇阻，如果有必要的話，迫使台灣放棄邁向獨立所可能發生的台海突發狀況做準備。」

據《國家利益》（The National Interest）網11日報導，美國國防情報局並警告，解放軍也很可能在為武統台灣，同時威懾，拖延，或阻絕第三方為台灣介入干預的突發狀況做準備。

報告指出，解放軍正重整為更強大、更靈活的聯合武裝部隊，同時他們也建立空中突擊旅，並擴大了直升機部隊。此外，中方空軍的空降部隊已演練了遠程攻擊和突襲。另一方面，解放軍海軍陸戰旅從2個擴增為6個，而對兩棲攻台舉足輕重的艦隊，無論在封鎖或打擊台灣，還有反擊美國支持台灣軍事介入的能力都大增。

(中時電子報)