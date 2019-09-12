美國總統川普今天宣布，他已同意將價值2500億美元大陸商品加徵關稅措施延後2週實施，並說這是應北京當局要求。

美國對2500億美元大陸輸美商品加徵關稅稅率，原定10月1日從25%升至30%。

川普推文說：「我們已同意釋出善意之舉，將價值2500億美元（中國）商品加徵關稅措施從10月1日延到10月15日實施。」

他還說，延後實施是「應中國國務院副總理劉鶴要求，而且是因為中華人民共和國將慶祝成立70週年」。

(中央社)