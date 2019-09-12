CTWANT 時周大紅人》LOVE 胡盈禎

好像從很久以前，台灣就很多人認識胡盈禎（小禎），

從她有個綜藝天王老爸胡瓜開始，

到踏入演藝圈、結婚、生女、發胖、減肥……，

人生種種經歷濃縮在34年的歲月裡，有時很精采，有時也很無奈。

這幾年小禎試著跟自己和解、跟過去和解，

把遺憾留下，只帶著愛往前走，聽起來很肉麻，但好實在。

從小因為爸爸胡瓜忙於工作，沒有時常陪伴在身邊，小禎用「不熟」形容兩人以前的關係。當小禎學生時代到瑞士留學，胡瓜每次講到女兒就痛哭流涕，小禎在異鄉思念家人也揪心難耐，但血濃於水的「愛」都只放在心裡，卻說不出口。

「原生家庭帶給我最大的遺憾，就是領悟到『陪小孩是很重要的事情』，因為我小時候沒有被陪伴到……東方國家都會覺得爸媽永遠都是對的、遙不可及的，可是正常健康的親子關係，爸爸媽媽應該要學會如何道歉。成長過程中爸媽一定做過讓我們不開心、不舒服的事情，可是基於是長輩，所以這事情就算了，但對我們來說，這傷害是一點一滴累積。」

小禎回憶生下女兒Emma那年（2007年），終於開口對家人說「我愛你」，但近期才跟爸爸聊心裡的感觸，這段時間她從發胖、減肥成功找到自信，自己身心變化，讓家庭關係也跟著改變，「這兩、三年在我們狀態都很好時，我會去講『小時候很想要你陪伴』、『以前在爸媽身上受過什麼樣的傷』，坦然地去面對這些事情。」

「這是一個很棒很棒的親子饒恕關係，很多人都帶著恨傳到下一代，當初跟瓜哥講這些內心話時我也很怕，因為他屬於傳統父親，那天晚上促膝長談講了很多以前的事情，他完全沒有想到，因為他完全沒有聽過以我的立場來講這些事情。」（未完）（記者／邱永鍇）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)