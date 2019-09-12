梁靜茹上月爆出和老公趙元同婚變，雖然當時兩人都否認，但閨密范瑋琪卻透過經紀人回應2年前就知情，此舉讓她受到網友抨擊，認為她是「大嘴巴」，雖然梁靜茹隔天就PO出兩人合照護航，但被抓包曾一度取消關注范范，姐妹情似乎早破裂了。

梁靜茹離婚消息傳出時，她第一時間沒有承認，是在8日新專輯分享會後，才認了已簽字離婚，反倒范瑋琪透過經紀人回應早知閨密婚變，等同提前幫忙坐實離婚一事，她也因此被罵翻，雖然梁靜茹趕緊發合照，寫下「一直愛范范」想替她滅火，但網友發現梁靜茹其實早就刪掉微博中和范瑋琪的動態及合照。

雖然事發後為避免紛爭，梁靜茹趕緊曬出合照，證實兩人關係沒破裂，但她一時間把好友標記成相似的「范范范偉琪」，雖然即時更正，但已留下編輯紀錄，網友分析，是因為梁靜茹早已取消關注范范，才會在標記時跑出錯誤名字，看起來她心裡應該還是很受傷，閨密情恐難恢復。

面對外界紛擾，范范雖然未做出回應，但11日她在社群發文：「勇往直前，keep going～」，似乎在為自己喊話打氣，網友也留言要她加油，「會永遠支持妳」。

(中時電子報)