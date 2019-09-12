CTWANT 寵物情緣》餵鼠屍嚇壞嬌妻 楊銘威霸氣訊馴服蜥蜴王

從小就愛動物的楊銘威，國小時養過巴西龜、鬥魚等，還因為夢想擔任「動物保育員」，每周固定到木柵動物園兩次，更曾考慮就讀動保系，說他是被演員「耽誤」也不為過。他與方志友結婚4年育有1子1女，家中養了1隻長達120公分的南美蜥蜴王「小藍」。儘管因餵食白老鼠和活蟑螂，一度惹得老婆抗議，楊銘威依舊享受與蜥為伍的日子，笑稱「有種馴服猛獸的感覺」！

8年前，楊銘威因好友趙駿亞極力推薦，養了第1隻蜥蜴──黑喉巨蜥，「很多人都不知道，趙駿亞一直在推廣爬蟲類，他現在還是『台灣兩棲爬蟲動物協會』的會長呢！」「趙駿亞當時就像做直銷一樣，卯起來推廣，我也愈聽愈有興趣。」雖然黑喉巨蜥成體可達2公尺長，但楊銘威當時不太會照料，只養了半年，巨蜥就因為天氣太冷過世了。

3年後，楊銘威養了第2隻蜥蜴小藍，剛開始養時，牠只有15公分，如今已有120公分，沒有斷尾過的身形，連兩棲爬蟲店的老闆都誇讚，甚至想花錢收購小藍；楊銘威驕傲地表示，當初選擇小藍，就是因為牠在一群幼體蜥蜴中，是個領導者，「因為牠是王，所以很難馴服，這樣養起來才有成就感。」

雖然蜥蜴在夏天時，只需3天進食一次，但小藍吃得很好，每個月的伙食費近3千元。楊銘威除了每餐都親自以牛絞肉混合鈣粉，以及藍莓、柳丁、奇異果等食材，做成肉球餵食，也會到兩棲爬蟲店購買冷凍的白老鼠，依照小藍的食量，一次就得吃掉8隻。

楊銘威坦言，將真空包裝的白老鼠冰在家中冷凍庫，曾經引來老婆方志友抗議，「沒辦法，蜥蜴偶爾還是要補充完整的內臟等營養素。」不過他為了老婆，已經降低「餵鼠」的次數。除了老鼠，小藍也吃杜比亞蟑螂，「杜比亞蟑螂很乾淨，是專門養來餵食的。」（未完）（記者／蕭宇涵）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)