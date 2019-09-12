位於菲律賓東方海面上的「熱帶低壓」，正往西北移動。氣象專家吳德榮表示，今、明兩天有發展成颱風的機率，最新各國模式模擬路徑顯示，熱帶系統因季風低壓環流的導引，呈現「擺線」運動，延遲它靠近台灣的時間，因此中秋節的時候離台灣尚遠。但連假過後，有部分模擬路徑離台灣很近，甚至穿過台灣，不宜忽略。
吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，熱帶低壓受到「季風低壓」環流東北緣的導引，轉向西北移動，即將成颱。雖然中秋連假颱風不擾台，但連假過後，歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)對熱帶系統的模擬路徑很分散。有幾條路徑離台灣很近，甚至會侵台，雖是佔少數，仍要小心。
吳德榮說，中秋(13日)夜各地晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增，有零星降雨。周六至下周一(14至16日)水氣漸增，中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，大台北及東北部有零星短暫雨。周日、下周一北台灣氣溫略降。下周二、三(17、18日)的天氣，得視「熱帶系統」的動向而定，需持續觀察。
(中時電子報)
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