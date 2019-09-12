在全台漁港中，新竹香山區的海山漁港並不出名，岸邊卻有個明發定置漁場，以獨特的「魚瀑布」拍賣秀闖出名號。有趣的是，漁場向來只公布開賣時間，從不預告魚類，各方人馬到場時，開口的問候語都是「今天什麼魚？」

明發定置漁場一年只賣10個月，採訪這天是8月30日，新漁期開賣的第二天，漁場剛結束一個多月的夏季休漁期。網路上公告下午2點開賣，正午一過陸續有人來魚寮卡位，來場人數多達5、60人，手拿漁場提供的長棍及盆籃，團團包圍兩個特設的白鐵大圓台，隨時間逼近，人人神情緊張。

兩點一到，起重機吊沉沉地吊起超大漁網，飛過群眾眼前，裡面裝滿午前在船隊在海上定置漁場抓到的「現流仔」，大漁網緩慢運到大圓台上空，現場氣氛緊張。

兩點一到，鄭明發一聲令下：「來，放！」漁網底部開了大洞，「魚瀑布」傾洩而出，大家持棍瘋搶，幾千斤鮮魚好貨3小時內搶光，只剩一些瘦小白帶魚等待專人收購。

「我今天買二千多塊，不太清楚買到什麼魚，也不知道有沒有比較貴，來買好幾年了，反正搶魚很好玩、這裡的魚新鮮又好吃！」一位50多歲的媽媽一臉興奮地開心分享。

櫃台前人龍排隊結帳，鄭明發夫妻向客人簡單說明魚名、料理方式，「像冬鏡無鱗肉細，可以清蒸，怎麼煮都好吃。」

採訪這一天有剝皮魚、種葉、七星等，還有零星的花枝。櫃台後方貼著每月更新的價目表，以公斤計價，定價雖非業界最便宜，相比其他傳統漁場地板潮濕、漁獲一簍簍放地上，這裡環境寬敞，乾淨無臭味，買多買少都可以，深受魚販、老饕及觀光客的喜愛。

鄭明發解釋，沒人知道老天爺會讓他抓到什麼魚，因此無法事先預告今日拍賣的魚種。一般來說，秋冬旺季魚多又肥，但夏天淡季漁獲少，各個漁場都一樣，偶遇客人抱怨：「怎麼今天魚比較小？」鄭明發聽了會爆氣大聲回答：「這是老天爺決定的，又不是我能控制的！」討海人性情直接，從船員爬到人氣漁場老闆，五十五歲的鄭明發是個傳奇……。（未完）（記者／蔡碧月）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)