幾乎扛下大陸隊今年世界盃無緣16強，且痛失東京奧運門票責任的大陸隊中鋒周琦，如今他在世界盃表現欠佳的主因終於曝光，他的歌星好友派克特趁著北京巡迴演唱會期間，爆料周琦早在世界盃剛開打就撞裂肋骨，且偷偷獨自痛哭。

「在打第2天比賽前，周琦是一個特別內向的人，他當時沒有告訴他的經紀人，也沒告訴我們任何一個兄弟，」派克特說，「他一個人偷偷去醫院，去檢查自己肋骨，他的肋骨被撞到骨裂！但他從來沒有說過這件事，因為害怕被說找藉口。」

「結果這個二十幾歲的小球員，一個人躲在屋內痛哭，那種場景你們絕對沒見過，」全力幫自己好友周琦解釋的派克特說，「職業運動員跟我們的職業有點像，我們需要頂住那些謾罵與其他東西，但你認為我們會在意那些東西嗎？」

「借用拓荒者後衛利拉德的一句話，那種東西叫做壓力的話，那麼壓力是什麼？壓力是一個女人獨自撫養自己兒子長大，但是沒有爸爸，她必須去生存，這才叫壓力，我們根本沒有壓力，那點壓力對我們來說什麼都不是。」派克特說。

周琦在今年世界盃場均9分、7.6籃板及1.4火鍋，表現確實很失常，甚至在出戰波蘭時發生致命傳球失誤，飽受大陸媒體與球迷批評與謾罵，如今表現失常的真正原因終於曝光，可是有多少人可以體諒這名帶傷奮戰的年輕中鋒呢？

(中時電子報)