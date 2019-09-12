華裔大胃王選手李蕙（Juliet Lee），前不久才才在紐約康尼島國慶日「吃熱狗大賽」奪下女子組季軍，不料9日突然驟逝，得年54歲，死因不明。

李蕙出生於大陸，身高152公分，體重只有45公斤，身材相當嬌小，原本在南京擔任教授，1990年代移居美國，育有2名女兒，從2006年因為好奇，參加人生第一場吃披薩比賽，結果在10分鐘內吞下11片披薩，榮獲業餘組冠軍，同年12月改參加職業組比賽，共參加100多場賽事，曾於8分鐘內嗑下超過13磅的蔓越莓醬、8分鐘內吞下32打牡蠣、10分鐘吃完11片披薩。

李蕙是世界排名第17的大胃王。（圖／摘自推特）

她也是今年7月4日參加美國「國慶日吃熱狗大賽」的唯一女選手，主辦單位職業大胃王聯盟（Major League Eating）主席希亞（George Shea）得知她驟逝消息難過表示，李蕙愛好健身，平常會做瑜珈，身材非常苗條、出色，每次她上台時都會高舉雙手，露出纖細的肚子，觀眾非常喜愛。

(中時電子報)