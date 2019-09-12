台灣與索羅門群島邦交關係傳出生變，美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛表達關切，認為保有外交夥伴能確保台灣不被孤立，也能確保台灣與區域的和平與穩定。

台灣與索羅門群島邦交可能生變的傳聞近來甚囂塵上，海大衛（David Helvey）今天在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇閉幕致詞被問及此事時表示，這是令人關切的議題，反映北京的企圖日增，透過剝奪台灣邦交國脅迫台灣。他表示，保有外交夥伴能確保台灣不被孤立，也確保台灣與區域的和平與穩定。

前白宮國安會亞太事務資深主任、現任華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林（Michael Green）在會後談及索羅門群島與台灣邦交可能生變時也表示，這不僅損害台灣利益，也損及澳洲、紐西蘭、美國利益。

葛林表示，北京的南太平洋戰略設計是以損及澳洲、美國、日本與紐西蘭等國利益為目標，北京對南太島國的新策略目的在增進中國的軍事與地緣政治利益。

海大衛也表示，中國國家主席習近平領導下的中國共產黨正在挑戰秩序，形塑對其專制統治有利、一個日漸嚴苛與壓抑的統治模式，從香港、西藏與新疆就可清楚看見，中共也以恐嚇、孤立、脅迫台灣，包括剝奪台灣邦交國、透過赴台觀光限制、進行經濟施壓、干預台灣選舉破壞民主，以及中共解放軍在台灣沿海的挑釁。

他指出，習近平一月時的對台講話中威脅對台動武，這只會進一步損害兩岸關係、影響區域穩定，但這也更增加美台國防交流的重要性。台灣是對抗中國的前線，在扮演遏制中國侵略與維護區域和平與穩定中不可或缺的角色，美國也持續透過國防武器與服務的提供，協助台灣維持自我防衛能力。

(中央社)