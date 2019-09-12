國民黨總統提名人韓國瑜，近期面臨黨內同志，鴻海集團創辦人郭台銘和前立法院長王金平可能脫黨參選和台北市長柯文哲合作的難題，究竟選不選？各界都密切關注。對此身為韓粉的前帶團導遊就表示，對於郭王找柯，猶如女友「琵琶別抱」，韓這位被背叛的戶長還在忍氣吞聲。

「貝勒爺開炮」在臉書PO文稱，中秋節前夕，兩個老藍男城隍廟前互通款曲，就差沒締結鴛盟了。妙的是，被背叛的戶長還在忍氣吞聲，甘願當王八。這使我聯想到貝勒爺自己，「女朋友琵琶別抱，都跟別的男人雙宿雙飛了，猶抱著昔日照片顧影自憐。還再期待什麼？綠帽子都戴一半了」。

該韓粉也痛批，「國民黨的男人更沒出息，一個黨棍、一個財閥，把整個藍營搞得烏煙瘴氣」，黨主席沒作為，另兩個同樣扭扭捏捏、不乾不脆。學學人家柱柱姐嘛！你們慚不慚愧？

資深韓粉臉書粉絲團「貝勒爺開炮」是一位部落格版主，總點閱數有八千七百多萬。每天平均有數百人會看他文章。創作過3千5百多篇文章，單篇文章最高達到4萬多點閱。

(中時電子報)