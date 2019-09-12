香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊日內瓦時間11日下午在聯合國人權理事會第42次會議「真相、正義、賠償與保證不再發生」議題發言指出，大多數香港普通市民正面臨多種形式形態的暴力。部分自詡的香港「自由鬥士」偽善且使用雙重標準。

大陸央視新聞用戶端報導，何超瓊表示，大多數香港普通市民正面臨多種形式形態的暴力，從物理心理到線上暴力，包括霸凌兒童、攻擊員警、利用網路侵犯個人隱私等行為。自稱為自由衛士的人，藏身在面具之下，迅速遮罩任何持有不同意見的人。這些暴力行為也影響到她的家庭和事業，並試圖讓她沉默。何超瓊呼籲和平對話，並希望社會團結起來。

新華網報導，何超瓊表示，一些自詡為「自由鬥士」的人躲在面具和匿名的網路帳號下，對她進行攻擊。

何超瓊說，由於她本人前來聯合國人權理事會發言，她以及她的家人和公司都遭到激進分子的攻擊和威脅。「這不僅是恐嚇，也是惡意宣揚不實之詞。」這種做法是虛偽的，暴露了他們對言論自由的雙重標準。

她表示，多日以來，香港多數民眾遭受到各種形式的人身和心理暴力。除了縱火、破壞公交設施和財產、攻擊無辜市民和員警外，激進分子還利用媒體和互聯網侵犯個人隱私並傳播歪曲和偽造的資訊，在香港製造不信任和恐懼等，並為其暴力行為尋求藉口。

(中時 )