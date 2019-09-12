《環球時報》今天引述美聯社報導稱，塞爾維亞國防部10日在大陸高級別軍事代表團結束訪問後，宣布大陸已經同意向該國出售武裝無人機，這是大陸首次向歐洲國家出售武裝無人機。

塞爾維亞國防部發布的消息顯示，由中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠率領的中方高級軍事代表團近日訪問塞爾維亞。美聯社稱，塞爾維亞防長亞歷山大·武林在10日發表的一分聲明中稱，大陸同意向塞爾維亞出售的武裝無人機預計在未來幾個月交付，這「將大大加強塞爾維亞軍隊，使其獲得過去沒有的能力」。

報導稱，塞爾維亞已經同意購買9架由中航工業成都飛機設計研究所研發的「翼龍-1」型無人機，未來可能會加購15架。

公開資料顯示，「翼龍」系列是大陸具有自主智慧財產權的高端無人機產品，2007年10月首飛的「翼龍-1」無人機屬於第一代察打無人機產品，曾參加2015年9月3日舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會閱兵式。「翼龍」系列無人機自2010年開始批量交付，已出口阿拉伯聯合大公國等多個國家。去年底，中航工業宣布第100架「翼龍」系列無人機在成都通過全部驗收，即將交付海外用戶，創下大陸無人機出口的新紀錄。

美聯社稱，塞爾維亞稱讚大陸的無人機和其他裝備增強了該國的軍事力量。武林10日接受採訪時表示，此次的無人機採購案之前已經商定好。在談及一些西方國家對塞中關係的批評時，武林表示，塞爾維亞是一個主權國家，將繼續奉行獨立政策，並會與「我們的鐵哥們繼續合作」。

(中時 )