原本以為將在今年世界盃金牌戰相遇的美國與塞爾維亞，如今竟然淪落到5到8名排名賽碰頭，兩隊將於12日晚上7點交手(ELEVEN SPORTS直播)，假如美國隊再次輸球，將會落到只能爭搶第7命運，確定改寫隊史最差名次紀錄！

美國隊在世界盃隊史最差戰績是2002年世錦賽的第6名，如今相隔17年再次無緣世界盃4強，假如12日再輸塞爾維亞，確定改寫世界盃隊史最差紀錄，兩隊在世界盃僅交手過1次，就是上屆世錦賽金牌戰，當時美國129比92大勝。

只是美國隊當前狀態越來越差，除了主力前鋒塔圖(塞爾提克)仍不確定能否傷癒復出，史馬特(塞爾提克)更被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，將因左小腿四頭肌酸痛傷勢，確定不打剩下兩場世界盃排名賽，美國隊雪上加霜。

不管美國隊最後是否創下史上最差紀錄，一切只能說是國際籃總(FIBA)造成，因為FIBA故意順延世界盃1年舉辦，試圖跟世界盃足球賽打對台，卻讓眾家NBA頂級球星拒絕參加世界盃，畢竟今年世界盃距離NBA新球季開打太接近了。

(中時電子報)