2016年暑假「寶可夢GO」登台，引起各地抓寶熱潮，公視經典兒少節目《水果冰淇淋》將在2020年推出4K動畫影集番外篇《妖果小學堂》，展現台灣妖怪特色。其中節目IP更結合AR技術，打造出角色AR APP遊戲，今年中秋節在三創生活園區搶先登場，提供沉浸式體驗，歡迎大小朋友在中秋連假13日至15日和水果奶奶一起進入奇幻的妖怪世界。

《妖果小學堂》製作人林瓊芬表示，看著日本的寶可夢風潮席捲全台，台灣的妖怪故事其實也豐富又多樣，只是未被大家留意，因此決定集結豐沛的妖怪元素，與《水果冰淇淋》21年本土IP合製打造出《妖果小學堂》動畫影集，將充滿想像力和創造力的故事串聯在一起，也讓台灣的孩子們認識自己土地上的妖怪之力。

台灣的妖怪故事豐富又多樣。（公視提供）

專為4K動畫影集《妖果小學堂》量身訂製的AR體驗遊戲，由公視與長期研究AR技術的哇哇科技共同開發，透過實景結合動畫尋寶，讓各個妖怪角色與民眾互動，並以《妖果小學堂》的故事為出發，玩家須使用各種妖果進行戰鬥、挑戰不同的任務關卡，希望用簡單的操作讓小朋友輕鬆遊玩，可號稱是國內首屈高度結合場域所設計的體驗遊戲。

13日起至15日，每天上午11點至晚間9點，公視將於三創生活園區Syntrend Space舉辦《妖果小學堂》AR遊戲免費體驗，採現場報名與粉專預約，以親子組一組為單位進行遊戲，體驗結束後可於拍照區合影留念，並獲得妖怪小禮物一份，詳情請見妖果小學堂粉專活動網址。

(中時 )