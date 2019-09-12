苗栗市70歲彭姓婦人遭詐騙未繳2萬元電話費，幸好家人察覺有異，陪同她到南苗派出所協請警方處理，經值班員警耐心安撫與解釋，彭婦才恍然大悟，差點掉進詐騙集團陷阱，並保住一輩子的積蓄。

彭姓老婦11日在家中接獲陌生電話，對方自稱為地檢署檢察官，並告知老婦手機門號欠費未繳金額累積達2萬多元，且因欠費多日，帳戶已被金管會監控，若未盡速將戶頭內現金提領出來讓檢察官監管，將面臨牢獄之災。

她擔心得不知所措，將名下所有股票變賣後準備將240萬元的畢生積蓄交給對方，家人發現彭姓婦人談話有異，便陪同彭婦到南苗派出所請警方協助處理。但彭婦對該通電話深信不已，甚至責罵家人會害她被關。

所幸經南苗派出所值班警員徐千田安撫彭婦情緒，並耐心解釋該通來電內容為詐騙集團常用伎倆，彭婦才恍然大肚，並感謝警方及時阻止，以後將更加仔細查證陌生電話。

苗栗警察分局長賴銘助表示，民眾若有遇到類似情況，應特別提高警覺，冷靜查證，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案，警方會派員前往處理，切勿輕易聽信指示去金融機構提款、匯款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

(中時 )