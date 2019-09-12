警方以中秋應景劇情詮釋反毒，吸引年輕人目光，勇於拒絕毒品。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

中秋節將到來，台中市警察局為維護市民健康遠離毒品危害，製作反毒宣導短片「翻轉神話–嫦娥不奔月」，呼籲中秋節月圓人團圓，狂歡聚會烤肉嗨起來，千萬不要接觸毒品；中秋期間警方將掃蕩毒品列為重點工作，遭查獲使用毒品者都會被抓去關，只能在牢裡過節。

警方KUSO反毒宣導，將「翻轉神話–嫦娥不奔月」卡通動畫影片，刊登於台中市警察局官方臉書專頁，影片描述嫦娥為了變瘦而上網購買摻了安非他命的減肥藥，后羿以為嫦娥要吃的是他誤買的假長生不老藥，及時阻止嫦娥吃下毒藥，以中秋應景劇情詮釋反毒，吸引年輕人目光。

警方翻轉嫦娥奔月神話結局，最後嫦娥不再孤獨奔月，與后羿比翼雙飛、開心健康過中秋，詼諧幽默的影片，除提醒民眾珍惜生命切勿使用毒品，另安非他命對身體的傷害，勿購買來路不明的減肥藥。

(影音/取自臺中市政府警察局fb)

台中市警察局長楊源明表示，台中市安居緝毒執行6都第1，專案實施以來，已榮獲3連霸佳績，展現警方強大緝毒決心，除了積極佈線將毒品杜絕於境外，並呼籲民眾能踴躍加入社區反毒通報網，防止毒品入侵、全面掃蕩毒品，打造無毒安居城市。

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(中時 )