近130名英國國會議員聯名致信呼籲英國政府，要求大英國協國家（Commonwealth）讓香港公民取得公民權，讓香港人有機會逃離逐漸升高的緊張情勢。

「電訊報」（The Telegraph）10日報導，包括英國末代港督彭定康（Chris Patten），以及英國國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、布萊克福德（Ian Blackford）、錢皮恩（Sarah Champion）、卡麥可（Alistair Carmichael）等多名議員聯名寫信給外相拉布（Dominic Raab）。

信中表示，「我們呼籲您尋求國際協助，替香港人民取得這項保障政策」，並要求拉布在明年6月大英國協領袖於盧安達舉行會議時提出香港議題，「向中國傳達一項訊息，那就是香港人民並不孤獨」。

中國駐英大使劉曉明之前批評，英國某些政治人物有一種「殖民思維」，並要求英國議員在香港問題上，不要發表不負責任的言論。

不過，隨著香港反送中運動從夏天邁入秋天，英國政府對香港的支持聲量也越來越大。

英國政治人物要求中國承認中英聯合聲明，北京先前主張中英聯合聲明是歷史文件，不再具任何現實意義。英國予以駁斥，表示中國政府須維持香港的高度自治及權利和自由，而香港之所以特別是因享有自由。

圖根哈特上個月曾經投書「電訊報」，表示英國應該給予香港人完整的英國公民身分。

(中央社)