陳翊萱日前至「春暉啟能中心」進行公益參訪學做中秋禮盒製程，本想攜帶自己近期推出的設計平價包款送給春暉院生，沒想到啟能中心的老師和院生見陳翊萱手提10只包款，立刻獻給她啟能中心成衣坊院生親手縫紉的包款作品，讓陳翊萱凍袂條直呼：「這太溫馨了啦！」。

三峽的「春暉啟能中心」住了200位院生，當中包括智能障礙者、自閉症與唐氏症患者，為訓練每位院生都有自理且自力更生的能力，每位老師至少要花上一年以上的時間才能教會院生一項生活自理。陳翊萱以學生身份進行參訪，某位男院生見她將加工貼紙貼歪了便「英雄救美」地教她如何對齊作業，陳翊萱順勢問：「那你可以和我合照PO上網嗎？」只見男院生靦腆害羞地點頭示意。

陳翊萱（左）學習組裝中秋禮盒。（艾迪昇提供）

陳翊萱參訪過程中向院生學習製作中秋禮盒的製程，她專注看院生熟練地示範摺紙盒她說：「紙盒有很多層哦，好像可以來計時我多久可以完成一組。」經過第一次挑戰她花了4分50秒才完成一組紙盒，她驚呼：「摺一組要這麼久？」院生立刻燦笑安慰陳翊萱說：「沒關係，妳可以慢慢來。」並教導小技巧，經過調整第二次挑戰後她花了近3分鐘完成一組紙盒，陳翊萱說：「我服了他們，摺紙盒是門學問耶！」

參訪春暉成衣坊時，陳翊萱提著自己設計的平價包款想給成衣坊的院生一個中秋驚喜，殊不知讓院生發現便先拿出自己的作品和陳翊萱交流贈送，院方導師表示：「這些作品是院生花好多年，才有技能完成的作品。」一旁的院生便開口說：「姊姊這個送妳。」陳翊萱收到後凍袂條直呼：「這太溫暖了啦！這是我收過最有意義的交換禮物。」

陳翊萱除了這次的公益參訪外，更向「春暉智能中心烘焙坊」購買中秋禮盒贈予「忠義基金會」分享佳節喜悅，她說：「烘焙坊的蛋黃酥和鳳凰酥很好吃，也希望忠義基金會的小朋友能吃得到用心的美食。」透過這次的參訪她更深度瞭解院生們的生活，她感性說道：「他們每天很努力又專注做著我們認為簡單的工作，但都是花了好幾年才有今天的謀生技能，就算是辛苦的還是能擁有自己的一片天。」

(中時 )