李懿主持《懿想天開》，來到台灣最美的潛水聖地綠島，要來挑戰「海底攝影師」，原本很開心的以為是來拍潛水的美照，悠游美麗的綠島海底世界，卻沒想到這次的模特兒不是李懿自己本人，而是李懿的同門師妹筑筑，不論身材年紀都略勝一籌的筑筑，李懿瞬間淪為攝影師，讓李懿氣得大罵製作單位幹嘛浪費錢。

為了追尋李懿學姊的腳步一起去綠島潛水當模特兒的筑筑，特別來到台北有名的潛水專門店潛水貨艙與教練兼老闆的大砲哥學習潛水，沒想到筑筑對潛水頗有天分，在很短的時間就學會潛水，也常常自誇自己是萬中選一的潛水奇才，並且來到龍洞灣先來實習潛水，做好萬全的準備就為了與學姊一起體驗綠島海底的美麗世界。

李懿（右）為師妹筑筑拍照。（三立提供）

好不容易平息住怒火的李懿，下水潛水前特別提醒筑筑，這次如果在海裡拍出來的照片，拍不好的話絕對不是學姊的問題，是學妹POSE擺不好的問題，讓筑筑膽顫心驚，沒想到順利下水拍攝了許多美照之後，回到船上筑筑竟然出現氮醉的症狀，李懿看完直說筑筑那不是氮醉，那是她本來就很「鏘」。

(中時 )