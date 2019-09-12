國民黨大老登報呼籲支持韓國瑜。(圖/讀者提供)

今(12)日國民黨31位大老簽名聯署登報，以「團結、奮鬥、救中華民國」為題，呼籲鴻海集團前董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜可以攜手合作，為國民黨2020執政努力打拚；其中，網友注意到因為8日遭韓粉噓下台，因而與韓國瑜之間疑似有嫌隙的前總統馬英九也有簽署，認為馬韓之間是否已經「冰釋前嫌」了？

馬英九8日在韓國瑜新北三重大造勢中，發言到一半疑似因為恰逢韓國瑜進場，當場遭到韓粉噓下台，讓馬直說「我還沒講完」；後來馬似乎因為這件事而感到不滿，在10日造勢時與韓國瑜「同場不同框」，提前到場並提前離開，讓藍營支持者擔憂兩人可能因此決裂。

但今日國民黨大老聯署支持韓國瑜的報紙廣告中，馬英九也同在聯署名單中，讓網友放心了，直說「郭台銘沒機會了」，表示這份連署中「馬英九的簽名就是最大亮點」，馬的名字這麼一簽，郭台銘參選幾乎是沒有希望了！

(中時電子報)