這真的太悲傷了，一位17歲游泳選手在參加完100公尺的自由式比賽奪冠後慘遭剝奪資格，裁判給的原因竟是她身著的泳衣太裸露。據《太陽報》報導，這位名叫布瑞琴(Breckynn Willis)的17歲少女被告知遭剝奪資格後趴在泳池邊傷心欲絕。

當地媒體轉述裁判的話，他認為布瑞琴的泳衣能使他能看見她的股溝。其他教練更說，布瑞琴是故意將自己的泳衣向上拉動，以便露出更多。這樣飽含惡意的攻擊性的言論使阿州威斯特高中(West High School)游泳教練勞倫 (Lauren Langford)非常不滿，她說道：「這是非常令人不舒服的(指責)，沒有人會故意穿這樣四處走。」勞倫更表示，布瑞琴和其他隊員身穿同樣的泳裝制服，卻是唯一被取消資格的人。而這個被取消資格的人，是隊裡唯一一個身材較圓潤的混血女孩。勞倫告訴當地媒體，在布瑞琴被取消資格後又接受到各界的惡意抨擊，已經將她擊垮。

而布瑞琴的母親告訴阿拉斯加媒體，這樣的評判與批評同樣發生在布瑞琴的妹妹身上。而根據《安克拉治日報》報導，賽事規則中只說男性泳裝必須包覆臀部，女性女裝必須包覆臀部與胸部。而布瑞琴當天參加4個項目，只有這項賽事被判失格。該學區本季至今已舉辦過3項賽事，唯有這次發生服裝不合規定。

(中時電子報)