PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨面臨分裂危機，鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平與台北市長柯文哲恐結盟，上演「中秋叛變」，黨內也盛傳「換瑜」傳聞。今日（12）國民黨在報紙頭版發表《團結、奮鬥、救中華民國》聲明，籲郭與韓合作致勝。聲明共31位大老簽名，網友卻質疑：「為什麼侯友宜沒有在連署上？」

今日國民黨登報，發表《團結、奮鬥、救中華民國》聲明，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲韓國瑜與郭台銘兩位黨內同志，能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。

這份聲明中，包括國民黨榮譽黨主席連戰、吳伯雄、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌等共31人，聲勢浩大，展現藍營大團結。

網友卻在PTT論壇發文《為什麼侯友宜沒有在連署上？》直言：「剛剛看了一下連署，發現上面居然好像沒有看到侯友宜的名字！這是KMT沒去找他們連署嗎？還是其實有去找只是……有人知道嗎？」

其他網友紛紛回應：「不好說」、「他根本不是國民黨大老」、「他才入黨不到10年」、「有朱立倫啊」、「他連簽名的資格都沒有」、「輩分不夠」、「侯友宜只是小咖」。

(中時電子報)