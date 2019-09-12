9月11日，長248米、重1.8萬噸的武漢楊泗港快速通道青菱段斜拉橋在8號墩帶動下，平穩地逆時針轉體77度後，與此前一天旋轉了105度、同等長度和重量的9號墩成功「牽手」。這座世界上跨度最大、橋面最寬的轉體斜拉橋基本建成。

武漢楊泗港快速通道青菱斜拉橋是長江上首座雙層公路——楊泗港長江大橋的重要配套工程。斜拉橋全長508米，標準寬度44米，最寬處達46米，是當今世界跨度最大、橋面最寬的轉體橋，還是世界上首座獨柱塔鋼箱梁半漂浮體系轉體斜拉橋。

(旺報 )