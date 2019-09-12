世界跨度最大橋面 武漢建成 09:392019/09/12 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為斜拉橋進行轉體作業。（照鬥取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月11日，長248米、重1.8萬噸的武漢楊泗港快速通道青菱段斜拉橋在8號墩帶動下，平穩地逆時針轉體77度後，與此前一天旋轉了105度、同等長度和重量的9號墩成功「牽手」。這座世界上跨度最大、橋面最寬的轉體斜拉橋基本建成。 武漢楊泗港快速通道青菱斜拉橋是長江上首座雙層公路——楊泗港長江大橋的重要配套工程。斜拉橋全長508米，標準寬度44米，最寬處達46米，是當今世界跨度最大、橋面最寬的轉體橋，還是世界上首座獨柱塔鋼箱梁半漂浮體系轉體斜拉橋。 (旺報 ) #世界 #武漢 #青菱 #通道 #長江 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱正生93歲母驟逝 04:102019/09/10 娛樂新聞 朱正生慟別93歲母親 忍淚為母塗脣膏當美麗天使 02:492019/09/10 娛樂 市府會勘韓造勢場地 已鬆土植草積極復原 11:542019/09/10 生活 韓造勢場地積極復原 使用地得補繳21萬 13:172019/09/10 生活 劍湖山33年來第一次！中秋連假摩天輪旁開放露營 18:272019/09/10 旅遊 《通信網路》眾達-KY增資案到位，100G、400G產品照進度 10:002019/09/11 財經 長江上最寬武漢青山大橋 可10輛車並排行駛 20:572019/09/11 兩岸 兩岸熱門新聞 鴻海集團富智康遭滬港通除名 國台辦回應 - 兩岸 世界跨度最大橋面 武漢建成 - 兩岸 - 旺報 陸軍用無人機首次出口歐洲 塞爾維亞購買9架翼龍-1 - 兩岸 殲31戰機落戶揚州量產？陸媒：難以理解 - 兩岸 殲-11B掛彈出擊 疑攔截美反潛機 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。