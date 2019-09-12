「順天硯山行」位於14樓的實品屋，榮獲2019美國Muse Design Award金獎。（盧金足攝）

「硯山行」的豪宅氣度，讓不少潛在客戶現場下訂購屋。（盧金足攝）

「順天硯山行」由綠建築設計師劉偉彥設計，公設規畫有迎賓、交誼、人文、宴客、健身五大主題會館。（盧金足攝）

運動風興起，採用頂級配備的健身房，面對滿眼綠意運動，為健康加分。（盧金足攝）

媽媽教室交流烹飪料理，更是全方位親子教室，開放空間可以讓小朋友捏粘土，能規畫住戶上插花課程。（盧金足攝）

空汙問題嚴重，空氣品質備受關注，台中市品牌建商順天建設，打造優質建築，大手筆為住戶居住環境提供清新空氣，11期的新建案「順天硯山行」，特別採用日本Tornex醫療等級的外氣清淨機，讓住戶從內而外享有優質空氣品質，為住戶健康把關，加上坐擁名校學區，一半以上住戶為學區而來，為企業主、高資產族群換屋首選，成為11期熱銷的指標建案。

順天建設首度於10期重畫區首購個案「順天景美」，引進清新空氣的理念，採用被譽為勞斯萊斯等級日本Tornex外氣清淨機，全時段主動隔離PM2.5，瞄準民眾要求空汙日益嚴重改善問題，創造不少空品商機，空品防護也是建築新課題，順天建設在「順天科博」、「順天硯山行」等建案，推出頂級呼吸宅後大受好評。

「順天硯山行」由知名綠建築設計師劉偉彥設計，規畫25層樓建築，總戶數88戶，約718坪基地臨路謙退17.5米，與綠意相接，公設規畫有迎賓、交誼、人文、宴客、健身五大主題會館。

「硯山行」業務總監蘇興民表示，11期重畫區以崇德路為主幹道，沿線吸引全球咖啡名店星巴克、春水堂等大型連鎖品牌，更有台中馬禮遜美國學校、普霖斯頓、私立衛道中學等名校林立，文教、生活機能俱佳，且受惠於崇德、洲際雙核心商圈逐漸成形，11期房價近年來呈現穩定補漲狀態。

順天建設新落成的「順天硯山行」，看準現代人注重身體健康與居家環境品質，引進日本Tornex醫療等級的外氣清淨機，能自動整合室內環境感測控制。

蘇興民指出，日本Tornex外氣清淨機，能因應都市化動態室內外環境與行為偵測，自動換氣並有效過濾PM2.5細懸浮微粒，濾網採用高壓靜電電子式集塵式，過濾PM2.5可達98.5％去除效果，比PM2.5還細小的香煙煙霧能有效過濾，達成室內環境品質、舒適度、節能三者最佳化平衡控制策略，打造高含氧量的頂級好宅。

蘇興民強調，「順天硯山行」戶戶三面採光，為拉高生活空間與增加收納機能，標準層挑高達3米4，更貼心規畫入口玄關處頂天專屬衣帽間，客廳設計7.5米的大面窗景及景觀陽台，主臥衛浴大面採光配備五星級雙檯面及獨立浴缸。

為搶進明星學區，「順天硯山行」緊臨普霖斯頓雙語小學，附近馬禮遜美國學校及衛道中學散步即達，就學便利；崇德商圈公家機關、商店街、市場、三分埔公園、極限運動公園，生活休閒機能完善，獲很多家長青睞。

蘇興民表示，「還有阿公、阿嬤為了下一代的優質學區專程來購屋」，公設的交誼空間，下午課後時間，出現大人看書報，小朋友上家教溫馨畫面，公共空間不是建築裡的裝飾場域，而是住戶利用率高的書香園地與休閒空間。

受住戶喜愛的媽媽教室，也是「順天硯山行」的亮點，蘇興民說，住家有文化氣息，從生活中感受，媽媽教室交流烹飪料理，更是全方位親子教室，開放空間可以讓小朋友捏粘土，能規畫住戶上插花課程。

值得一提的是，「順天硯山行」位於14樓的實品屋，榮獲2019美國Muse Design Award金獎，在國際競賽鍍金的作品，室內設計由若水設計的設計師蔡佩君操刀，坪數規畫為93坪，純白色的空間與設計師的巧手規畫，彰顯「硯山行」的豪宅氣度，讓不少潛在客戶現場下訂購屋。

(中時 )