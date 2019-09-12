9月11日，由teamLab打造的全球第二座teamLab Borderless（中文名：無界美術館）宣布將於11月在上海正式開館。當日，提前展出的《燈之森林》與《花與人的森林》兩件作品，令參觀者體驗了數位藝術的非凡之美。

(旺報 )