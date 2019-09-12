全球第二座無界美術館落戶上海 打造數位藝術之美 10:162019/09/12 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全球第二座無界美術館落戶上海 打造數位藝術之美（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月11日，由teamLab打造的全球第二座teamLab Borderless（中文名：無界美術館）宣布將於11月在上海正式開館。當日，提前展出的《燈之森林》與《花與人的森林》兩件作品，令參觀者體驗了數位藝術的非凡之美。 (旺報 ) #藝術 #數位 #森林 #11 #打造 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》推動數位經濟基礎建設 04:092019/09/08 財經要聞 經銷商走漏消息 新iPhone 9／20在台上市價格全都露 10:412019/09/10 科技 三款iPhone 11新機怎麼挑？規格大對比 05:362019/09/11 科技 新iPhone掀換機潮 網曝這款會屠殺市場 14:462019/09/11 生活 前進愛河畔 7-11「Big7」大型複合店高雄開幕 19:292019/09/11 旅遊 iPhone 11超沒梗 電信業開賣「裝死」 19:102019/09/11 財經 岡山籃籗會火警 幸無人傷亡 20:142019/09/11 社會 蘋果7年來首度降價 iPhone 11系列 VS iPhone XR僅差$3400 21:022019/09/11 消費 涉嫌掏空美亞鋼管 美麗華黃春發遭搜索 21:422019/09/11 財經 iPhone 11還是貴！中華999元綁3年 入手價都要1萬3 21:432019/09/11 財經 兩岸熱門新聞 鴻海集團富智康遭滬港通除名 國台辦回應 - 兩岸 世界跨度最大橋面 武漢建成 - 兩岸 - 旺報 陸軍用無人機首次出口歐洲 塞爾維亞購買9架翼龍-1 - 兩岸 殲31戰機落戶揚州量產？陸媒：難以理解 - 兩岸 殲-11B掛彈出擊 疑攔截美反潛機 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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