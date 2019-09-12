全球權威的泰晤士高等教育特刊（THE）世界大學排名，台大大躍進50名！THE12日公布2020年世界大學排名，此次台灣大學從去年的170名升到120名，是該排名史上第2高，僅比2011年的115名略低。台大也是國內唯一前200名學校。

今年THE由英國牛津大學連續4年奪冠，第二名是去年第5名升格的美國加工理工學院。英國劍橋大學、美國史丹佛大學及麻省理工學院等3校並列第3。

台灣的部分，除了最新排名中，第120名的台灣大學之外，入榜學校還有新竹清華大學（351-400）、台北醫學大學（351-400）、中國醫藥大學（501-600）、新竹交通大學（501-600）、台灣科技大學（501-600）、陽明大學（501-600）等，加上其他學校共有36校入榜。

THE使用的指標共有13項，包括教學（學習環境）；研究（數量、經費和聲譽）；論文引用（研究影響力）；來自企業的研究經費（知識轉移）；國際視野（員工、學生、研究）等。

(旺報 )